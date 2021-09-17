/650627/خاص-طاهر-أبو-زيد-يستعد-للترشح-لرئاسة-نادي-الشمس-صور

تواجد طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق "مارادونا النيل" داخل نادي الشمس ظهر اليوم، وذلك من أجل الترشح على رئاسة النادي خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد اتخذ قرار الترشح لرئاسة نادي الشمس، وذهب اليوم الجمعة من أجل تجديد العضوية الخاصة به بسبب نهايتها.

وقدم طاهر أبو زيد طلب تجديد العضوية، ولكنه قوبل ببعض الامتناع من جانب إدارة النادي، حتى لا يستطيع الترشح على مقعد رئاسة نادي الشمس.

ويأتي قرار طاهر أبو زيد للترشح على مقعد رئاسة نادي الشمس، خاصة أنه لديه شعبية كبيرة داخل النادي.

وعلم موقع دوت الخليج أيضا أن قائمة أبو زيد سيكون متواجد معه ياسر الملاح، ومصطفي هنداوي، ولم يتم حسم باقي الأعضاء حتى الأن.

يذكر أن انتخابات نادي الشمس من المقرر لها أن يتم انعقادها في 5 نوفمبر القادم.

يحتفل حسن حمدى، رئيس النادى الأهلي الأسبق، اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ 72هو الرئيس الـ13 لنادى الأهلى، واسمه الحقيقى هو محمد إسماعيل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

لعب فى صفوف الأهلى كمدافع ولاعب فى خط الوسط بين 1960 و1970، كان أحد أفراد الجيل الذى ساهم إلى حد بعيد فى زيادة شعبية نادى الأهلى وانتشار اسمه بين الجماهير فى مصر وأنحاء الوطن العربى.

يمتد تاريخ حسن حمدى مع قلعة الجزيرة إلى أكثر من 42 عاما متصلة، منذ التحاقه بفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962 ثم التدرج لاعبا دوليا موهوبا، استحق مع أدائه المميز لقب "وزير الدفاع" بعد أن انضم لصفوف الفريق الأول موسم 71/1972 ولعب مباراته الأولى أمام دمياط، وهى المباراة التى فاز فيها الأهلى 2/5.

شارك حمدى مع الفريق الأول فى بطولة الدورى طوال 6 مواسم، لعب خلالها 107 مباريات فى المواسم 71/72, 72/73, 73/74, 74/75, 75/76, 76/1977، وإن كانت المواسم الثلاثة الأخيرة هى الأبرز فى حياة حسن حمدى رياضيا، وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفنى المجرى ناندور هيديكوتى، حيث فاز الأهلى بالبطولة فى هذه المواسم الثلاثة بجدارة.