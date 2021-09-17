/650629/محمد-إمام-يشكر-مهنئيه-بعيد-ميلاده-خليتوا-اليوم-مميز

احتفل الفنان المصري محمد إمام، أمس الخميس، بعيد ميلاده ال 37، حيث أنه من مواليد 16 سبتمبر 1984.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان محمد إمام على الاحتفال بعيد ميلاده ال 37.

محمد إمام يحتفل بعيد ميلاده

وحرص إمام على توجيه رسالة شكر لكل من هنئه بعيد ميلاده، من أصدقاء وقنوات وصحف، مشيرًا إلى أنهم جعلوا يومه مميز.

نشر إمام صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "شكرًا لكل الناس اللي بعتتلي بمناسبة عيد ميلادي، ولكل الصفحات والقنوان اللي احتفلت به".

وتابع: "أنتوا خليتوا اليوم ده مميز بالكلام الجميل اللي بتكتبوه كل سنة.. شكرًا ليكم جميعًا".

محمد إمام يتألق في دراما رمضان 2021

وتألق محمد إمام في مسلسله الرمضاني “النمر” الذي عرض في موسم الرمضاني 2021 ولاقى نجاحًا باهرًا وردود أفعل إيجابية من الجمهور، الذي يوضح العقبات التي يمر بها التجار الصغار نتيجة لجشع وطمع كبار التجار.

مسلسل “النمر” من بطولة عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

آخر أعمال محمد إمام السينمائية

وكان آخر أفلام محمد إمام السنمائية “لص بغداد” مع فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، وأمينة خليل، محمد عبدالرحمن، وأحمد رزق الذي ظهر كضيف شرف في الأحداث، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتم عرضه في 2020.