السفير السودانى: مصر الحديثة تشهد نهضة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - أعرب محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة، عن سعادته البالغة بالجولة السياحية مع وفد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، فى مدينة الغردقة، لافتًا إلى أن مصر الحديثة تشهد نهضة غير مسبوقة.





وقال محمد إلياس، فى تصريحات، اليوم الجمعة، على هامش الجولة السياحية التى رافقه خلالها وفد أئمة وواعظات السودان الذى يشارك فى دورة تدريبية بوزارة الأوقاف المصرية: "الأمن القومى السودانى مرتبط بالأمن القومى المصرى، وعلاقتنا استراتيجية"، مشيرا إلى أن السودان ومصر انتهجتا نموذجًا فريدًا فى التعامل والتعاون بين البلدين. وأشار السفير السودانى بالقاهرة، إلى أن كل اهتمام العلاقات المصرية ـ السودانية هو الجانب العملى، وهناك ترابط فى مشروعات كثيرة منها الكهرباء والنقل النهرى، والتعاون فى تطوير صناعة اللحوم وغيرها من المجالات المتعددة والتى تقبل التنفيذ الفورى، وهو ترجمة عملية فى التنمية الشاملة، مشيدا بالدورات التدريبية المشتركة التى تجريها وزارة الأوقاف المصرية للأئمة والواعظات من مصر والسودان .

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