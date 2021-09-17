يأتى الفيديو فى إطار الحملة الدعائية التى أطلقتها الوزارة، أول أيام شهر سبتمبر للترويج السياحى للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالًا بيوم السياحة العالمى، والذى يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.
تقع محافظة المنيا على نهر النيل، وتتميز بأنها تجمع بين آثار فرعونية ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية، ومن أشهر هذه المواقع الأثرية الكوم الأحمر، وبنى حسن وما بها من مقابر دولة وسطى رائعة الجمال، ودير البرشا، واسطبل عنتر، والشيخ عبادة، والشيخ سعيد، والعمارنة وهى أشهر المدن على الإطلاق، وتونة الجبل، والبهنسا، ومحاجر حاتنوب التى استخرج منها المصريين القدماء الألباستر واستخدموه فى نحت روائعهم من أوانى وتماثيل وغيرها.
من أشهر الآثار المسيحية بها كنيسة العذراء بجبل الطير، دير أبو حنس، دير أبوفانا، ومن أشهر المواقع والآثار الإسلامية مسجد اللمطى، ومسجد العمراوى، ومسجد على شعراوى، ومسجد الحسن بن صالح زين العابدين، ومقابر الشهداء والصحابة بالبهنسا، ومسجد العسقلانى، وقصر عبدالمجيد باشا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياحة تنشر مقطعا ترويجيا عن محافظة المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.