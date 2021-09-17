السياحة تنشر مقطعا ترويجيا عن محافظة المنيا

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة السياحة والآثار، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، فيديو ترويجيا عن محافظة مصرية جديدة وهى محافظة المنيا.





يأتى الفيديو فى إطار الحملة الدعائية التى أطلقتها الوزارة، أول أيام شهر سبتمبر للترويج السياحى للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالًا بيوم السياحة العالمى، والذى يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

تقع محافظة المنيا على نهر النيل، وتتميز بأنها تجمع بين آثار فرعونية ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية، ومن أشهر هذه المواقع الأثرية الكوم الأحمر، وبنى حسن وما بها من مقابر دولة وسطى رائعة الجمال، ودير البرشا، واسطبل عنتر، والشيخ عبادة، والشيخ سعيد، والعمارنة وهى أشهر المدن على الإطلاق، وتونة الجبل، والبهنسا، ومحاجر حاتنوب التى استخرج منها المصريين القدماء الألباستر واستخدموه فى نحت روائعهم من أوانى وتماثيل وغيرها.

من أشهر الآثار المسيحية بها كنيسة العذراء بجبل الطير، دير أبو حنس، دير أبوفانا، ومن أشهر المواقع والآثار الإسلامية مسجد اللمطى، ومسجد العمراوى، ومسجد على شعراوى، ومسجد الحسن بن صالح زين العابدين، ومقابر الشهداء والصحابة بالبهنسا، ومسجد العسقلانى، وقصر عبدالمجيد باشا.