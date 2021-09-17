دليل دوت الخليج.. معايير لإعلام إلكترونى أكثر جودة

جدة - نرمين السيد - أطلق موقع «دوت الخليج» الذى تأسس فى نهاية العام 2012، دليلا إرشاديا «دليل دوت الخليج الإرشادى لمعايير جودة الإعلام الإلكترونى»، والذى يُنشر قريبا عن دار سما، وقد تم البدء فى صياغته منذ منتصف 2013، ومر بالعديد من المراحل، شارك فيها الغالبية العظمى من فريق العمل سواء هؤلاء الذين ما زالوا بالمكان، أو غادروه، إلى أن أصبح لدينا 3 أدلة مختلفة ومتباينة، وفى النهاية وصلنا إلى النسخة التى قررنا أن تكون بداية لمرجعية معتمدة لنا يجرى تحديثها بشكل دورى كل 3 أشهر على الموقع، لمواكبة التطور الذى يطرأ على منظومة الإعلام الإلكترونى.





الدليل يعد نواة انطلاقة حقيقية نستطيع من خلالها ضبط أدائنا طبقا لمعايير واضحة تتطابق مع المهنية من جانب ومع جميع المفردات التى تدعم مبدأ المواطنة للدولة المصرية من جانب آخر، مجرد بداية للإسهام بشكل علمى فى تطور الإعلام الإلكترونى، نتاج جهود تراكمية مرجعيتها الحقيقية الاشتباك اليومى مع الأخبار وتفاعلاتها وتأثيرها، وتطور هذا الإسهام بشكل يعتمد على المزيد من الملاحظات للتأكيد على ما وصلنا إليه، أو تطويره وتعديله والحذف منه.

أهداف دليل دوت الخليج الإرشادى

يهدف إلى تحديد قواعد التحرير والصياغة، وتتلخص الغاية الرئيسية منه فى تطوير مستوى التحرير العام، من ناحية الالتزام بالقواعد المهنية من جهة، وإفادة القارئ من جهة أخرى، فضلا عن توحيد المصطلحات المستخدمة فى أخبار وموضوعات «دوت الخليج» مهما كانت مصادرها من خلال معايير الجودة الإعلامية.

ويلتزم «دوت الخليج» بثوابت عدة على مدار تاريخه، أهمها أكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومراعاة المفاهيم المتعلقة بمنظومة المواطنة والنوع الاجتماعى والطفل وأصحاب الهمم فى سياق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى الحياد فى التناول الإعلامى للأخبار والأحداث، مع تحقيق التوازن فى عرض جميع الآراء والاتجاهات، وتأكيد الانحياز للموقف الوطنى، كما يرفع «دوت الخليج» دائما شعار «الدقة» فى نشر المعلومات وتناولها والحقائق المثبتة بالصور والأرقام، بالإضافة إلى السرعة فى النشر دون الإخلال بالثوابت السابقة، مع سهولة وبساطة الجمل والعبارات المستخدمة فى الصياغة، والاختصار من خلال كلمات محددة تفى بالغرض وتلافى أى عبارات طويلة أو إنشائية، كما يحافظ على الملكية الفكرية والمصادر، ويسعى للتحديث المستمر وفق قواعد محركات البحث SEO ووسائل التواصل الاجتماعى.

قواعد دوت الخليج للإعلام الإلكترونى

ووضع «دليل دوت الخليج الإرشادى»، قواعد تحريرية، ومعايير نشر، تحافظ على تقديم وجهة نظر موضوعية ومستندة إلى الحقائق والمعلومات والأسانيد الممنهجة، كما وضع مواصفات قياسية للفيديوجراف والإنفوجراف، ومحددات للصياغة بداية من كتابة العنوان، مرورا بمصدر الخبر والخلفيات وقواعد المتن نهاية بأسلوب كتابة أخبار الحوادث والقضايا والأحكام، كما تضمن ملاحظات مهمة عن أبرز الأخطاء الشائعة فى كتابة بعض الكلمات والأرقام ووضع التنوين والأعداد وعلامات الترقيم، بالإضافة إلى كتابة ألف الوصل والقطع، وبعض القواعد النحوية المهمة.

وفى نهاية الدليل، قدم «دوت الخليج» فصلا كاملا تحدث فيه عن أخطاء تعبيرية شائعة تساعد كاتب المحتوى على صياغة الموضوع بحرفية شديدة، وأسلوب سهل وبسيط، تضمن عددا كبيرا من الجمل الخاطئة ونظيرتها الصحيحة.