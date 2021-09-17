إطلاق «طالب رقمى» على هامش منتدى التعليم العالى فى العين السخنة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الخميس، إطلاق "مبادرة طالب رقمى" وذلك على هامش فعاليات منتدى التعليم العالى والبحث العلمى فى عصر التحول الرقمى، الذى تنظمه الوزارة على مدار يومى الخميس والجمعة (16-17سبتمبر الجارى) بالعين السخنة.





جاء ذلك بحضور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى.

وخلال فعاليات إطلاق المبادرة، أكد هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى ورئيس المنتدى، أن المبادرة تأتى كخطوة على المسار الصحيح للتحول الرقمى فى التعليم الجامعى المصرى، فضلاً عن اتساقها مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

وأضاف فاروق أن أهداف المبادرة هى إعداد طالب وخريج قادر على استخدام الوسائل التكنولوجية الرقمية الحديثة، أثناء وبعد الدراسة من خلال نشر ثقافة التحول الرقمى بالمجتمع الأكاديمى، والقضاء على الأمية الإلكترونية، بالإضافة إلى صقل مهارات الطالب بالمهارات التكنولوجية المتخصصة؛ لإعداده حتى يكون قادرًا على مواكبة التغيرات التكنولوجية المُحيطة بكفاءة وفاعلية لإعداده لسوق العمل ووظائف المستقبل، وتيسير تقديم الخدمات لكافة الطلاب، من خلال تلقى الخدمات التى يحتاجها إلكترونيًا.

وأشار رئيس المنتدى، أن المبادرة تستهدف تحويل جميع الخدمات والأساليب التعليمية المقدمة للطلاب إلى صورة رقمية ومنها، إدراج أجندة تعليمية رقمية خاصة بالجداول التعليمية والامتحانات، وتوفير بوابة إلكترونية موحدة للجامعات المصرية؛ للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة خلال العملية التعليمية.

كما تستهدف المبادرة تقديم نظام رقمى مُتوفر عليه جميع خدمات الطالب طوال حياته الجامعية، وإمكانية استخراج البطاقات الجامعية الذكية للطلاب، وتزويد الجامعات المصرية بأنظمة المراقبة بالكاميرات عالية الدقة، وإدراج مكتبة جامعية رقمية وإدارتها إلكترونيًا، وإتاحة نظام طباعة مركزى، يُتيح للطلاب وهيئة التدريس طباعة الرسائل العلمية عن طريق المنصة.

كما تستهدف المبادرة أيضًا توفير محفظة ذكية لكل طالب؛ لتسهيل المعاملات المالية داخل الجامعة وخارجها، وتزويد الجامعات بماكينات تدوير المخلفات فى إطار الحفاظ على نظافة البيئة، وتفعيل المنصة الرقمية المؤمنة للامتحانات الدراسية، وإرسال صور رقمية للشهادات الجامعية للطلاب، لتسهيل طباعتها فى أى وقت ومكان.