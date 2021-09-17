نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد وفترات السماح عبر te.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي، أمر يشغل العديد من عملاء المصرية للاتصالات، وهي الشركة الوحيدة في مصر المقدمة لخدمات التلفون الأرضي، كما انها تمتلك خدمات البنية التحتية لتوصيل شبكات الانترنت، وهي الشركة المالكة لشركة WE لخدمات التلفون المحمول، و تتميز الشركة بانتشار فروعها في كافة انحاء الجمهورية مما يسهل على العملاء التعامل مع الشركة، غير ان الشركة تتيح خدماتها عبر الموقع الرسمي للتسهيل على العملاء في الحصول على خدماتهم.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي

عزيزي عميل الخطوط الأرضية تبدأ شركة WE وهي شركة المصرية للاتصالات، من يوم الخميس الموافق ١٥ من شهر اكتوبر الجاري لعام ٢٠٢١. بتحصيل فاتورة التليفون الأخيرة وذلك عن الثلاثة أشهر الماضية يوليو وأغسطس وسبتمبر.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2021

تصدر الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2021وذلك خلال يوم 15 اكتوبر 2021 .

تنتهي فترة شهر السماح المحددة من شركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة الأرضي. دون اتخاذ أي إجراء في يوم 14 نوفمبر 2021 .

يتم منع إجراء مكالمات من التليفون الأرضي والعمل فقط كمستقبل للمكالمات في يوم 15 نوفمبر 2021 .

تنتهي الفترة المسموحة لاستقبال المكالمات على الهاتف في يوم 14 ديسمبر 2021 .

يتم وقف خدمة استقبال المكالمات إلي جانب منع الاتصال ورفع الخط من الخدمة. مع فرض غرامة تأخير عند انقضاء مدة السماح في يوم 15 ديسمبر 2021 .

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تستطيع عزيزي العميل سداد فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة ودون اللجوء ألي الخروج من المنزل. فلقد سهلت المصرية للاتصالات العبء على العملاء وتوفيرا للوقت والجهد. وحرصا منها على الصحة العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي نظرا للظروف التي تعيشها البلاد. فيستطيع العميل الآن بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات te.eg سداد الفاتورة. بكل سهولة و يسر عن طريق أي بطاقة ماستر كارد او بطاقة ميزة.

لدخول على الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

ثم اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي.

قم بكتابة كود المحافظة التابع لها التليفون.

ومن ثم كتابة رقم التليفون الأرضي.

ثم النقر على أيقونة عرض الفواتير

وتستطيع معرفة قيمة الفاتورة وسدادها أون لاين بكل سهولة.

باقات التليفون الأرضي

اتاحة الشركة المصرية للاتصالات ثلاث باقات لتناسب كل احتياجات العملاء نذكرها بالتفصيل:

باقات WE الأرضي 20

وهي الباقة الاسية التي تم تحويل العملاء عليها.

سعر الباقة الشهرية هو 20 كل شهر ويتم المحاسبة كل 3 شهور بمبلغ 60 جنية.

ويكون سعر الباقة شامل الاشتراك في خدمة الخط الأرضي.

تتيح لك الباقة 120 دقيقة لأي خط أرضى.

تتضمن الباقة اشتراك خدمة اظهار رقم الطالب.

باقات WE الأرضي 35

سعر الباقة الشهرية هو 35 كل شهر ويتم المحاسبة كل 3 شهور بمبلغ 105 جنية.

ويكون سعر الباقة شامل الاشتراك في خدمة الخط الأرضي.

تتيح لك الباقة 2500 دقيقة لأي خط أرضى داخل المحافظة أو موبيل WE فقط.

ويتيح 1000 دقيقة لأي خط أرضي لجميع المحافظات المصرية.

كمت تتضمن الباقة اشتراك خدمة اظهار رقم الطالب واشتراك خدمة التتبع.

باقات WE الأرضي 65

سعر الباقة الشهرية هو 65 كل شهر ويتم المحاسبة كل 3 شهور بمبلغ 195 جنية.

ويكون سعر الباقة شامل الاشتراك في خدمة الخط الأرضي.

تتيح لك الباقة 2500 دقيقة لأي خط أرضى داخل المحافظة. أو موبيل WE فقط.

ويتيح 1000 دقيقة لأي خط أرضي لجميع المحافظات المصرية.

وتعطى الباقة 250 دقيقة محمول لباقي شبكات المحمول.

كمت تتضمن الباقة اشتراك خدمة اظهار رقم الطالب واشتراك خدمة التتبع.

و بهذا نكون قد عرضنا لكم طرق الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي بسهولة و باقات التلفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات.