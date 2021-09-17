/650628/الأهلي-يواجه-بطل-النيجر-في-دور-الـ-32-بدوري-أبطال-أفريقيا

تأهل فريق جاندير ميه ناسيونال بطل النيجر إلى دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويضرب موعدا كبيرا أمام الأهلي حامل لقب البطولة العام الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان فريق جاندير ميه ناسيونال تمكن من الصعود لهذا الدور بعدما أقصى فريق لو ماساجير في دور الـ 64 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 15 إلى 17 أكتوبر القادم، بينما تقام مباراة العودة أحد أيام 22 إلى 24 أكتوب المقبل.

غادرت بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الأسكندرية مساء اليوم، وذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في مباراة كاس السوبر المصري مساء الأثنين القادم.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي سافرت إلى الاسكندرية لخوض لقاء طلائع الجيش، ولم يأتي فيها مفاجأت كبيرة، ولكن تم إبعاد ناصر ماهر عن قائمة الفريق وذلك بسبب رغبة موسيماني في رحيل اللاعب، وأيضا غياب بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة بسبب الاصابة.

وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.

وكان النادي الأهلي لعب اليوم مباراة ودية أمام بتروجت، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجلة حسين الشحات، وكان مصطفى شوبير تمكن من التصدي على ركلة جزاء خلال المباراة.

أعرب الفنان المصري هشام جمال عن دهشته وسعادته بتصفيق كابتن محمود الخطيب له ولزملاءه بعدما انتهوا من غناء أغنية «الأهلي القمة»، التي تم تسجيلها احتفالًا بتحقيق النادي الأهلي للنجمة العاشرة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان هشام جمال على إعجاب كابتن محمود الخطيب بأغنية الأهلي القمة.