عبدالغفار: تخصيص ما يقرب من 2.7 مليار جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية

جدة - نرمين السيد - وانطلقت الجلسة الثالثة للمنتدى تحت عنوان "التحول الرقمى فى المستشفيات الجامعية والبحث العلمى" برئاسة الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى ورئيس المنتدى، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات الرقمية، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

واستعرض الدكتور حسام عبدالغفار جهود الدولة لميكنة المستشفيات الجامعية؛ بهدف الارتقاء بأدائها وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن المصرى، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه الدائم للمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن لدينا ما يقرب من 115 مستشفى جامعيًّا توفر 38 ألف سرير.

وأضاف أن الحكومة خصصت ما يقرب من 2.7 مليار جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق منصة الرعاية الصحية الافتراضية عن بعد، باستخدام الأجهزة الذكية والتكنولوجية الحديثة؛ استجابة للتوجهات الرئاسية برقمنة الدولة المصرية.

واستعرض أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مشروعات المستشفيات الجامعية فى مجال التحول الرقمى، ومنها إنشاء نظم معلومات المستشفيات HIS، وتطوير الخدمات الطبية، وإقامة منظومتى الربط الشبكى المؤمن بالمستشفيات الجامعية والمتابعة اللحظية لأدائها، وإنشاء منظومة السجلات الصحية القومية، وقواعد بيانات السجلات الصحية للمواطنين، والربط بين قواعد بيانات التأمين الصحى ومنظومة G2G، ومشروع متابعة تسجيل حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، ومشروع النظم والمعلومات الجغرافية، وشبكة بنوك الدم، وخريطة أسرة الرعاية المركزة، وتوزيع الحضانات.

وخلال فعاليات الجلسة، استعرض الدكتور محمود المتينى تجربة جامعة عين شمس فى ميكنة مستشفياتها، لتقديم خدمة طبية ذات كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الجامعة أنفقت ما يقرب من 70 مليون جنيه بجهود ذاتية فى المرحلتين الأولى والثانية من التطوير، موضحًا أن مستشفيات الجامعة بها ما يقرب من 9 مستشفيات، و6 مراكز أبحاث، و3430 سريرًا، ويتردد على هذه المستشفيات ما يقرب من 1.5 مليون مريض سنويًّا.

وأشار الدكتور المتينى إلى الجهود التى بذلتها الجامعة لإدخال التحول الرقمى فى مستشفياتها، ومنها إنشاء مركز نموذجى للبيانات، وربطه بمركز البيانات الرئيسى بالجامعة، وربط كل مبانى مستشفيات الجامعة بألياف ضوئية، وإنشاء منصة العيادات، وتقديم الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، وإنشاء المستشفى الافتراضى، ومتابعة حالات العزل المصابة بكورونا من بعد.

ومن جانبه، قدم الدكتور أنور إسماعيل عرضًا تفصيليًّا حول المنظومة الرقمية للمشروعات القومية التابعة لوزارة التعليم العالى، مشيرًا إلى أن إنشاء المنظومة يأتى فى إطار جهود الوزارة لدعم كافة المشروعات القومية بالجامعات الحكومية والأهلية والمراكز البحثية فى مختلف المحافظات المصرية، حيث تهدف المنظومة إلى تطوير آليات العمل والمتابعة بالمشروعات القومية.

وأضاف أنه تم توفير 50 منحة تدريبية بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لتنمية الكودار البشرية التى تعمل على إدارة هذه المنظومة الرقمية، موجهًا الدعوة للجامعات الخاصة وأفرع الجامعات الدولية للمشاركة فى هذه المنظومة؛ لمتابعة المشروعات الجارية فى الجامعات الجديدة، والتوسعات التى تمت فى الجامعات القائمة.

ومن جانبه، قدم الدكتور وليد الزواوى عرضًا تفصيليًّا عن منصة الترقيات للباحثين، حيث ألقى الضوء على إجراءات التقدم لهذه المنصة، وآليات الدخول عليها، وكيفية اختيار المحكمين، مؤكدًا أن المنصة الآن تعمل بشكل تجريبى، وسوف تكون متاحة أمام الباحثين بشكل عملى مع نهاية العام الجارى.

كما شهدت الجلسة استعراض بعض التجارب المميزة لجامعتى المنصورة وطنطا فى مجال التحول الرقمى، وتم تسليط الضوء على الهوية الرقمية، والكتاب الجامعى الإلكترونى، والتحصيل الإلكترونى، ومنظومة النظم الموزعة.

ومن ناحية أخرى، أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، داخل المعرض المصاحب للمنتدى، والذى يتم من خلاله عرض بعض المنتجات التقنية لعدد من الشركات الراعية للمنتدى، واستمع الوزير إلى عرض تفصيلى من ممثلى هذه الشركات حول منتجاتها التقنية فى المجال التعليمى، وسبل التعاون مع هذه الشركات لمساعدة الجامعات المصرية فى تنفيذ خطتها للتحول الرقمى.