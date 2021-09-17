تستهدف إطلاق 10 أكاديميات.. توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالى وهواوى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوى تكنولوجى مصر، الرائدة فى تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن فعاليات منتدى التعليم العالى والبحث العلمى فى عصر التحول الرقمى، بالعين السخنة.





ومن جانبه، قال الدكتور هشام فاروق مستشار الوزير للتحول الرقمى ورئيس المنتدى، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى إطلاق 10 أكاديميات معتمدة للتكنولوجيا بالجامعات المصرية، وتلتزم شركة هواوى بتوفير وتجهيز هذه الأكاديميات بأحدث أجهزة ومعدات المعامل السحابية ومعامل الشبكات.

ويأتى توقيع الاتفاقية فى إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وشركة هواوى، بهدف نقل المعرفة التكنولوجية، وتدريب واعتماد طلاب الجامعات من قبل خبراء دوليين رفيعى المستوى من شركة هواوى، وربطهم بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى السوق المصرية، لإيجاد فرص للتوظيف فى إطار المساهمة فى تحقيق استراتيجية مصر للتحول الرقمى، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركة هواوى، أطلقت الشركة مسابقتها العالمية للمواهب فى علوم التكنولوجيا والاتصال Huawei ICT competition بهدف الوصول إلى أفضل المواهب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال دعم وصقل المواهب وإبرازها، وتنطلق المسابقة للعام الثالث على التوالى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وتأتى المسابقة، انطلاقًا من دور هواوى فى تدريب وتأهيل شباب الجامعات والخريجين على تكنولوجيا المعلومات الحديثة، لتأهيلهم لسوق العمل، وزيادة قدرتهم على التنافس مع أقرانهم من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات فى تشجيع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات المصرية.

يُذكر أن فريقًا مصريًّا فاز بالمركز الأول العام الماضى فى مجال "الحوسبة السحابية"، كما جاء فريق مصرى آخر فى المركز الثانى فى مجال "الشبكات"، متقدمًا على 150 ألف مشارك من أكثر من 82 دولة حول العالم، بالرغم من التحديات التى شهدها العالم خلال العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا.