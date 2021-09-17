بريطانيا ترفع اسم مصر من القائمة الحمراء لكورونا

أفادت تقارير وسائل إعلام بريطانية بأن اسم مصر رُفع من قائمة بريطانيا الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، فإن تعديلات السفر الأخيرة التي أجرتها بريطانيا شهدت رفع أسماء عدد من الدول بالقائمة الحمراء والتي كان من بينها مصر، وبالتالي أصبح السفر إليها متاحا دون قيود.

وبحسب القواعد البريطانية للسفر فإن الدول التي توجد على القائمة الحمراء يتطلب المسافر القادم منها قضاء 11 ليلة في فندق الحجر الصحي بتكلفة تزيد عن 2000 جنيه إسترليني.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.

وتشهد عدد من الدول ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها والتي تشاهبت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.