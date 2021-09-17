بعد رفع الحظر من إنجلترا.. منتخب مصر: محمد صلاح متواجد مع المنتخب أمام ليبيا

أعلن مسئولو منتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تواجد تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

جاء إعلان مسئولو المنتخب عقب رفع إنجلترا اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

وقررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل ، ووفق وسائل إعلام بريطانية، قال وزير النقل جرانت شابس، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل والتنفيذ 4 أكتوبر المقبل، وهذا يعني أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

أكد مسئولو منتخب مصر أن هناك تواصل محمد النجم المصري محمد صلاح و أن اللاعب متمسك بالتواجد في جميع مباريات المنتخب و أن غيابه عن مباراة أنجولا في الجولة الأولى بسبب إجراءات الحظر في إنجلترا.

ويواجه منتخب مصر فريق ليبيا يومي 9 و 12 أكتوبر المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.