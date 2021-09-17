بالأسماء..أصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة في كفر الشيخ

/650630/بالأسماءأصابة 5-أشخاص-في-حادث تصادم-سيارة-ملاكي-بعمود-إنارة-في-كفر-الشيخ

شهد طريق قرية مسير بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أصابة 5 أشخاص بأصابات متفرقة في جميع نواحي الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة وانقلابها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي في كفر الشيخ

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بعد إصتدامها بعمود إنارة بمفارق مدخل مدينة مسير، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء المصابين:-

أحمد محمود داش، 20سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

حسام على خيرالله، 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر.

محمود يحيى ابراهيم، 18 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمح.

عادل محمد مرسي، 15 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر.

محمود يحى انيس، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وعلى الفور تم عمل الأشعات والفحوصات الطبية المطلوبة للمصابين داخل قسم الاستقبال بمستشفى كفر الشيخ العام.

وفي سياق اخر نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض ومخلفات أخشاب بشارع المدبح بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغ يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض بها مخلفات، بشارع المدبح بالمنيب، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 3 سيارات إطفاء وفرضت كردونا أمنيا حول المنطقة، منعا لامتداد النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق.