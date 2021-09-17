« نزيف على الأسفلت »..مصرع وإصابة 25 شخصًا في حوادث متفرقة بطريق مطروح وكفر الشيخ

/650631/نزيف-على-الأسفلت-مصرع-وإصابة-25-شخصا-في-حوادث-متفرقة-بطريق-مطروح-وكفر-الشيخ

شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث طرق خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها«حادث مروع بالساحل الشمالي يتسبب في مصرع وإصابة 20 شخص و بالأسماء..أصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة في كفر الشيخ».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث اليوم الجمعة

الحادثة الأولي..حادث مروع بالساحل الشمالي يتسبب في مصرع وإصابة 20 شخص

شهد طريق الساحل الشمالي حادث مروع لقى فيه شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرين، حيث كان الاتوبيس مخصص للرحلات ووقع الحادث بالساحل الشمالي على طريق «مطروح - الإسكندرية»، بنطاق مركز ومدينة الضبعة.

وتم الانتقال إلى موقع الحادث، بسيارات الاسعااف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تم عمل اللازم حيال توفير الرعاية الصحية لمصابي الحادث من فحوصات طبية وأشعات، لتشخيص حالة كل مصاب، وتم تحرير المحضر اللازم للحادث والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح حول ظروف وملابسات الحادث.

مستشفى الضبعة المركزي استقبل مصابي حادث أتوبيس الساحل الشمالي، ويتم الان تقديم العلاج اللازم.

الحادثة الثانية..أصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة في كفر الشيخ

شهد طريق قرية مسير بكفر الشيخ، أصابة 5 أشخاص بأصابات متفرقة في جميع نواحي الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة وانقلابها.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بعد إصتدامها بعمود إنارة بمفارق مدخل مدينة مسير، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء المصابين:-

أحمد محمود داش، 20سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

حسام على خيرالله، 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر.

محمود يحيى ابراهيم، 18 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمح.

عادل محمد مرسي، 15 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر.

محمود يحى انيس، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وعلى الفور تم عمل الأشعات والفحوصات الطبية المطلوبة للمصابين داخل قسم الاستقبال بمستشفى كفر الشيخ العام.