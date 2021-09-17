/650632/بركاتك-ياكيروش-إبعاد-مصر-عن-قائمة-الخطر-في-بريطانيا-بسبب-قيود-فيروس-كورونا-وتواجد-محمد-صلاح-في-لقاء-ليبيا-بالقاهرة

خرجت مصر من قائمة الريد ليست الخاصة بقيود السفر بسبب فيروس كورونا، وتواجدها ضمن البلدان الأكثر تعرضا للفيروس خلال الأشهر الماضية.

وسيتم الاعلان عن خروج مصر عن قائمة الخطر بسبب قيود فيروس كورونا، وبذلك يحق لمحمد صلاح النجم المصري المتواجد مع ليفربول التواجد في معسكر المنتخب القادم دون الحاجة للانتظار لقرار فريق ليفربول.

وبذلك سيتمكن الثنائي محمد صلاح ومحمد النني من التواجد بشكل طبيعي في قائمة منتخب مصر القادمة سواء في لقاء القاهرة أو المباراة الثانية في ليبيا.

وكان محمد صلاح يعاني كثيرا خلال فترة تواجد حسام البدري ولم يتواجد بسبب الإصابة بفيروس كورونا مرة ومرة أخرى لم يتواجد بسبب قيود السفر من بريطانيا.

ولم يهنئ حسام البدري بتواجد محمد صلاح كثيرا معه في منتخب مصر، ولكن مع قدوم البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر، ستكون المواجهة الأولى بين كيروش وصلاح بشكل طبيعي.

آثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجد، حول تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والذي اصبح من أساطير النادي الإنجليزي مؤخرا بعدما تمكن من مساعدة الفريق في الفوز بالعديد من الألقاب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب" لم أتدخل في مفاوضات تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ولا أعرف ما هي آخر التطورات التي تخص الصفقة، ولا أستطيع أن أؤكد على معلومة مؤكدة".

وتابع" أريد فقط أن يكون محمد صلاح جاهز دائما خلال مباريات هذا الموسم وأن يكون حاسما كما بدأ الموسم الكروي الحالي وساهم في تسجيل العديد من الأهداف".

وكان يورجن كلوب تحدث قبل شهر من الأن بأنه يتحدث شخصيا في أمور تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول وأن الأمور أوشكت على الانتهاء.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا" ربما تحدث أي أحاديث مستقبلية بدون تواجدي مع النادي أما عن الأمور التي تخص باقي الفريق فأنا أعرف عنها كل شئ".