بعد قليل..بدء المباراة النهائية من دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة بالجيزة بحضور رئيس البرلمان العربي

/650633/بعد-قليلبدء-المباراة-النهائية-من-دوري-مستقبل-وطن-فى-نسخته-الثالثة-بالجيزة-بحضور-رئيس-البرلمان-العربي

تبدأ بعد قليل المبارة النهائية من دوري مستقل وطن بمحافظة الجيزة فى نسخته الثالثة انت البطل، بين فريقي ابو النمرس واوسيم، حيث يصعد الفريق الفائز للتصفيات المركزية والأخيرة .

جاء هذا بحضور المهندس اشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، الامين العام لحزب مستقبل وطن، وعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والنائب علاء عابد ،والدكتورة صبورة السيد، والنائب عبد الوهاب خليل، والنائب محمد سلطان والنائب عمرو القطامي والنائب أحمد دياب والنائب عمرو عكاشة والنائب عمرو هندي، وعدد من نواب الحزب عن محافظة الجيزة، إضافة إلي عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب.

إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن و تحت رعايه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، و النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب عادل ناصر امين الحزب بمحافظة الجيزة و النائب عبدالوهاب خليل امين التنظيم بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات ودعم الرياضة وتقديم الدعم الكامل للشباب ليكونوا أبطال مصر الرياضيين بما يضمن إستمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

دوت الخليج ينشر تفاصيل دوري مستقبل وطن

أولا : مواصفات الفرق المنضمة لدوري مستقبل وطن ؟

‏تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

ثانيا : مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

‏يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.