/650634/أحمد-فهمي-يكشف-تطورات-الحالة-الصحية-لشقيقه-كريم-فهمي-بعد-إصابته-بجلطة

حرص الفنان أحمد فهمي على طمئنة الجمهور على الحالة الصحية لشقيقه كريم بعد إصابته بجلطتين في الرئة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية شهدت تحسن ملحوظ، وموجهًا شكر وامتنان لكل من سأل عنه.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي بعد إصابته بجلطة في الرئة.

تحسن الحالة الصحية لكريم فهمي

غرد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلًا: "‏جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي، عايز أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم".

وأضاف: "وعايز اطمنكم على صحته.. الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه ف أقرب وقت.. دعواتكم".

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية

كان الفنان المصري كريم فهمي تعرض لأزمة صحية مفاجأة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات على الفور لخضوعة للإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بعد أن أصيب بجلطتين على الرئة.

ندى أكرم تعلن تعرض كريم فهمي لأزمة صحية شديدة

أعلنت مصممة الأزياء ندى أكرم تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو ملازمًا الفراش في حالة إعياء داخل إحدى المستشفيات.

وعلقت عليها داعية المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل قائلة: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يارب".

هاني عزب يكشف عن الحالة الصحية لكريم فهمي

وكشف الكاتب الصحفي هاني عزب عن تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي، من خلال نشره ذات الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "خالص الأمنيات بالشفاء العاجل للفنان كريم فهمي بعد إصابته بجلطتين علي الرئة، دعواتكم".

أحمد فهمي يتعرض للإفلاس بسبب هنا الزاهد

وعلى الصعيد الآخر، أثارت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي الجدل من جديد، بعدما اتهمها الأخير أنه أفلس بسببها وبسبب متطلباتها.

أحمد فهمي وهنا الزاهد في فيديو ساخر جديد

شاركت هنا الزاهد جموهرها فيديو جديد ساخر عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث ظهر الثنائى، في الفيديو، خلال تواجدهما في أحد الأماكن، حيث قالت خلاله: "النهاردة واخدة أحمد افسحه واجيبله اللى هو عايزه"، ليرد: " أنتى فلستينى وفلستى الكارت".

هنا الزاهد تتهم أحمد فهمي بالسرقة

وسبق وأن شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها مشادة كلامية جديديدة بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي، دون علم الأخير أنها تقوم بتصويره، فهي دائمًا ما توثق شجارهما الهزلي بالتصوير وحفظ الفيديوهات.

نشرت الزاهد فيديو من داخل منزلها عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلاله زوجها فهمي وهي تستجوبه عن الشاحن الخاص بها، الذي اتضح أنه أخذه خلسة معه في إحدى سفرياته.

أحمد فهمي يتعاقد على فيلم جديد بعنوان «مستر إكس»

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان أحمد فهمي مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم «مستر إكس» بالتعاون مع المخرج رامي إمام، وتجري الشركة المنتجة في ترشيح وتعاقد مع باقي أبطال الفيلم من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويستعد أحمد فهمي خلال الفترة القادمة لخوض بطولة مسلسل درامي جديد مأخوذ عن قصة «سفاح الجيزة» الحقيقة، ليحمل العمل عنوان «السفاح»، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، والمقرر عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية بعد البدء في تحضيره خلال الفترة المقبلة.