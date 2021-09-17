الإفتاء توضح حكم الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا كانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوى من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِى إنسانٍ آخر، وكانت هناك حاجة طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، ويجب أن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّص.

يأتى ذلك فى إطار حرص دار الإفتاء، الرد على رسائل المواطنين.