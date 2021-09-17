صور.. رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخريج الدفعة 150 من كلية اللاهوت

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى احتفال كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بتخرج الدفعة 150، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.





جاء ذلك بحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية وراعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والدكتور القس هانى يوسف، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والدكتور القس عاطف مهنى، مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط.

وقال الدكتور القس أندريه زكى، فى بداية كلمته: "يسعدنى أن أتوجه بالتهنئة إلى سنودس النيل الإنجيلى، ورئيسه القس كمال رشدى، لتخريج دفعة جديدة فى كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، هذا الصرح الأكاديمى والتعليمى العريق، الذى نفخر ونعتز به جميعًا، كما أتقدم بالتهنئة إلى الدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتور القس هانى يوسف، عميد الكلية، كما أهنئ أيضًا أبنائى وبناتى الذين تخرجوا هذا العام، مصليًا أن تكون مرحلة الكلية وشهاداتها الأكاديمية، هى مرحلة إعداد لبناء الشخصية والقدرات لإخراج خادم متميز ومؤثر وفاعل فى كنيسته ومجتمعه".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "أن التعليم اللاهوتى بدون تمكين يصبح هزيلًا، كما أن التعليم اللاهوتى يحتاج إلى خادم صلب يمتلك أدوات اتخاذ القرار، وأخيرًا التعليم اللاهوتى يحتاج إلى قوة تتجاوز بنا حياة الخطية إلى حياة التقوى والعطاء".

جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر من أعرق كليات اللاهوت فى الشرق الأوسط، وتوجد بها إحدى أكبر المكتبات المسيحية بالمنطقة العربية، وتضم هيئة التدريس 17 أستاذًا، بالإضافة إلى 25 أستاذًا زائرًا من داخل مصر وخارجها.