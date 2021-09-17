- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
/650635/بمشاركة-ممثل-الأغلبية-حزب-مستقبل-وطن-يكرم-المتفوقين-بالثانوية-العامة-صور
كرم حزب مستقبل المتفوقين بالثانوية العامة، بعدد من الجوائز، وذلك بمشاركة ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، والنائب علاء عابد، والنائب عبد الوهاب خليل.
هذا وتبدأ بعد قليل المبارة النهائية من دوري مستقل وطن بمحافظة الجيزة فى نسخته الثالثة انت البطل، بين فريقي ابو النمرس واوسيم، حيث يصعد الفريق الفائز للتصفيات المركزية والأخيرة .
ويأتي ذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن و تحت رعايه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، و النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب عادل ناصر امين الحزب بمحافظة الجيزة و النائب عبدالوهاب خليل امين التنظيم بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة ممثل الأغلبية.. حزب مستقبل وطن يكرم المتفوقين بالثانوية العامة.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.