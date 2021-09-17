/650635/بمشاركة-ممثل-الأغلبية-حزب-مستقبل-وطن-يكرم-المتفوقين-بالثانوية-العامة-صور

كرم حزب مستقبل المتفوقين بالثانوية العامة، بعدد من الجوائز، وذلك بمشاركة ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، والنائب علاء عابد، والنائب عبد الوهاب خليل.

هذا وتبدأ بعد قليل المبارة النهائية من دوري مستقل وطن بمحافظة الجيزة فى نسخته الثالثة انت البطل، بين فريقي ابو النمرس واوسيم، حيث يصعد الفريق الفائز للتصفيات المركزية والأخيرة .

ويأتي ذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن و تحت رعايه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، و النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب عادل ناصر امين الحزب بمحافظة الجيزة و النائب عبدالوهاب خليل امين التنظيم بالمحافظة.