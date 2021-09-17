/650637/لويس-جارسيا-محمد-صلاح-أسطورة-ليفربول-وسيكون-الأفضل-هذا-الموسم

أشاد لويس جارسيا، نجم ليفربول السابق، بمستوى محمد صلاح رفقة فريق ليفربول هذا الموسم، وأنه سيكون منافس مباشر على جميع الألقاب الفردية هذا الموسم.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو" محمد صلاح يمتاز بالذكاء الشديد، ولا يركض كثيرا داخل أرض الملعب، ولكنه يرتكز في الأماكن الصحيحة التي تؤهله لإحراز الأهداف بطريقة سهلة وبسيطة، وتكون صعبة على الحراس".

وتابع" من يشاهد ليفربول خلال السنوات الأخيرة، يعرف جيدا قيمة محمد صلاح الثابتة داخل أرض الملعب، خاصة أنه يحافظ على مستواه عكس بعض لاعبي خط الهجوم، أمثال ساديو ماني وروبرتو فيرمينو".

وأردف" محمد صلاح لا يركض في المباراة 50 ياردة كاملة، وهذا ما يميزه لأنه يوفر الجهد للأوقات الحاسمة والتي تؤذي دفاعات الفرق الآخرى".

واختتم" صلاح قاتل داخل منطقة الجزاء، ولديه من المهارة والمرونة التي تجعله أن يتعامل مع الدفاع بطرقة جيدة ويحرز الأهداف بطرق مختلفة وليست ثابتة، وأيضا يكفى أنه منذ عام 2017 لم يهدر أي ركلة جزاء واحدة مع ليفربول".

آثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجد، حول تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والذي اصبح من أساطير النادي الإنجليزي مؤخرا بعدما تمكن من مساعدة الفريق في الفوز بالعديد من الألقاب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب" لم أتدخل في مفاوضات تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ولا أعرف ما هي آخر التطورات التي تخص الصفقة، ولا أستطيع أن أؤكد على معلومة مؤكدة".

وتابع" أريد فقط أن يكون محمد صلاح جاهز دائما خلال مباريات هذا الموسم وأن يكون حاسما كما بدأ الموسم الكروي الحالي وساهم في تسجيل العديد من الأهداف".

وكان يورجن كلوب تحدث قبل شهر من الأن بأنه يتحدث شخصيا في أمور تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول وأن الأمور أوشكت على الانتهاء.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا" ربما تحدث أي أحاديث مستقبلية بدون تواجدي مع النادي أما عن الأمور التي تخص باقي الفريق فأنا أعرف عنها كل شئ".