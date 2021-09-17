/650638/وسط-تألق-الحراس-التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بنهائي-دوري-مستقبل-وطن-بالجيزة

انتهى الشوط الأول من مباراة أبو النمرس و أوسيم بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء شهد ندية كبيرة بين الفريقين في المواجهة التي تجمعهما على ملعب مجمع صالات حسن مصطفى في نهائي دوري مستقبل وطن بالجيزة.

دوت الخليج ودخل فريق أبو النمرس أجواء المباراة سريعا وكاد يسجل مهاجم الفريق الهدف الأول في الدقيقة ٥ لولا براعة حارس أوسيم. دوري مستقبل وطن بالجيزة وسيطر فريق أوسيم على مجريات المباراة خلال النصف الثاني من الشوط الأول قبل أن تنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي وسط تألق كبير من لاعبي الفريقين. هذا واختتم دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة انت البطل بمحافظة القاهرة بحضور أمين القاهرة النائب محمد ماهر و النائب محمد السلاب، والنائب إيهاب الطماوي، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب،وبمشاركة قيادات أمانة الحزب بالقاهرة.

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