أخبار مصرية

وسط تألق الحراس.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بنهائي دوري مستقبل وطن بالجيزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

/650638/وسط-تألق-الحراس-التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بنهائي-دوري-مستقبل-وطن-بالجيزة

انتهى الشوط الأول من مباراة  أبو النمرس و أوسيم بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء شهد ندية كبيرة بين الفريقين في المواجهة التي تجمعهما على ملعب مجمع صالات حسن مصطفى في نهائي دوري مستقبل وطن بالجيزة.

دوت الخليج

ودخل فريق أبو النمرس أجواء المباراة سريعا وكاد يسجل مهاجم الفريق الهدف الأول في الدقيقة ٥ لولا  براعة حارس أوسيم.

دوري مستقبل وطن بالجيزة

وسيطر فريق أوسيم على مجريات المباراة خلال النصف الثاني من الشوط الأول  قبل أن تنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي وسط تألق كبير من لاعبي الفريقين.

67447b3be3.jpg

 

 

de2bf1922f.jpg

 

 

35d0d267e1.jpg

 

 

2d7b47a603.jpg

 

 

c9ac591b68.jpg

 

 

20382939b6.jpg

 

 

dbf8a3f9ed.jpg

 

 

fbf1cbf261.jpg

 

 

14731d744f.jpg

 

 

هذا واختتم دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة انت البطل بمحافظة القاهرة بحضور أمين القاهرة النائب محمد ماهر و النائب محمد السلاب، والنائب إيهاب الطماوي، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب،وبمشاركة قيادات أمانة الحزب بالقاهرة.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط تألق الحراس.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بنهائي دوري مستقبل وطن بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا