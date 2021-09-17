فيديو- عبر الراديو 9090.. رسائل الأزهرى فى التنشئة السليمة للأبناء

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، عددًا من النصائح الاجتماعية لكل أب ومسؤول وزوجة تجاه أولادها، لتنشئتهم نشأة سوية فى سلوكهم وأفهامهم وعقولهم.





وتحدث الدكتور أسامة الأزهرى، خلال برنامجه "حامل المسك" على الراديو 9090 ، اليوم الجمعة، عن أهمية مؤاخاة الطفل وصداقته تحت عنوان المثل الشعبى "إن كبر ابنك خاوية"، موضحًا: "وضعنا لمحور حلقة اليوم مثل.. إن كبر ابنك خاوية" بمعنى كلما كبر أعقد بينه وبينك المؤاخاة ولا تكون كل العلاقة "زعيق" وعلاقة جافة حتى لا تتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق، مشيرًا إلى واقعة انتحار فتاة المول سببها الاكتئاب.

ونوه الأزهرى، بأن أعظم المشكلات هى اضطراب العلاقة بين الأب والأبناء وبين الزوج والزوجة، مضيفًا: "وصلت الحالة للزوج والزوجة إلى أن أصبحت العلاقة بينهما جافة، أشبه بالطلاق العاطفى".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: "اظهر اهتماما ولا تظل ليل نهار غارق فى مشاكلك وقدم لمن حولك أدنى قدر من الطاقة النفسية، أول قاعدة لبناء الصداقة بابنك أن تظهر اهتمامك، هتقول مرهق تعبان ومديون أركن ديونك وخلى ساعة للأولاد، ولين عليهم جفاف الحياة".

ويبحر الدكتور أسامة الأزهرى، فى برنامجه "حامل المسك" ويقدم للمستمعين كل ما هو جميل وطيب ومعطر من الوحى الشريف، ويبحث أيضًا من خلال برنامجه عن جذور الجمال وينابيعه فى الهدى النبوى الشريف، حيث جعل الله أصل الجمال ونبعه فى الوحى الشريف وخطابه، وجعله الله نورا يتدفق فى قلوب العباد وبصائرهم فيثمروا فى سلوكهم، وأفهامهم وعقولهم.

برنامج "حامل المسك"، يذاع الجمعة من كل أسبوع على الهواء مباشرة على الراديو 9090 فى تمام الساعة الثانية ظهرا.