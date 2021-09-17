فيديو - أحمد الطاهرى: نظام آبى أحمد بات محاصرًا بالمشاكل 

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن نظام آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بات محاصرًا بالمشاكل التى صنعها لنفسه، وأضاف أن هذا النظام فى حاجة مستمرة إلى خلق المعارك من أجل بقائه فى السلطة.





وأضاف الطاهرى، خلال تقديمه برنامجه "60 دقيقة"، الذى يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذا التطور يشير إلى تغيرات كثيرة تتعلق بالأزمة فى إثيوبيا خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرًا تنفيذيا بفرض عقوبات على كيانات إثيوبية بسبب تدهور الوضع الإنسانى فى إقليم تيجراى. وكان الرئيس الأمريكى وقع على أمر تنفيذى يقضى بإنشاء نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية فى إثيوبيا، وأشار بايدن فى هذه الوثيقة إلى أن هناك أنشطة تهدد سلام وأمن واستقرار إثيوبيا والقرن الإفريقى بشكل أوسع، بما فى ذلك أعمال عنف وفظائع واسعة النطاق ومخالفات حقوقية خطيرة، بالإضافة إلى الحيلولة دون تنفيذ العمليات الإنسانية.

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