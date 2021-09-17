أبطال فوق العادة.. فيلم تسجيلى لقناة السويس احتفالا بيوم المرشدين

جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة قناة السويس، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيلما تسجيليا بعنوان "أبطال فوق العادة" يلقى الضوء على المهام المختلفة المرتبطة بعبور السفن.





وتناول الفيلم، جهود الكوادر البشرية للعمل فى أصعب الظروف وبشكل متواصل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على ريادة القناة فى عملها بمجال الملاحة البحرية. يأتى ذلك فى إطار احتفال هيئة قناة السويس فى شهر سبتمبر من كل عام، بذكرى انتصار الإرادة المصرية وعيد المرشد المصرى، بعد الانسحاب الجماعى للمرشدين والموظفين الأجانب، عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم القناة. وعيد المرشد هو يوم إنجاز حقيقى مؤرخ فى سجل البطولات المصرية، فعلى الرغم من محاولة عدد من الدول الأجنبية وعلى رأسها فرنسا وإنجلترا إحراج مصر دوليًّا عبر زيادة عدد السفن المرسلة للقناة إلى 50 سفينة إلا أنّ براعة وتصميم المرشدين المصريين واليونانين أفسدت المؤامرة وحولتها إلى نصر تاريخى.

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