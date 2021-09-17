فيديو- الطاهرى يعرض أبرز المحطات فى حياة الراحل محمد حسنين هيكل

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى أحمد الطاهرى عن الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، صاحب أهم مسيرة صحفية وفكرية فى تقرير عرضه من خلال برنامجه "60 دقيقة" الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تحت عنوان "الأستاذ هيكل .. أسطورة الصحافة المصرية والعربية".





وجاء فى التقرير: "ولد محمد حسنين هيكل فى 1923، وبدأ مسيرته الصحفية عام 1942، فى صحيفة إيجيبشن جازيت الصادرة باللغة الإنجليزية". وأوضح التقرير أن هيكل سعى إلى العمل فى الصحافة المصرية المكتوبة باللغة العربية، وقررت مجلة "آخر ساعة" نشر أعماله حتى لفت أنظار فاطمة اليوسف ليلتحق بمجلة "روز اليوسف" عام 1943. وتابع التقرير أنه فى عام 1946 أصبح هيكل مراسلًا متجولًا خارج مصر يُتابع أولى جولات الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتى، وكانت جريدة الأخبار الناشر الأبرز لجولاته، وفى يونيو 1952 قام الأخوان على ومصطفى أمين بشراء مجلة آخر ساعة من محمد التابعى وإسناد رئاسة التحرير إلى هيكل وأصبح أحد أصغر رؤساء التحرير فى تاريخ الصحافة المصرية. وواصل التقرير "أنه بحلول عام 1974 قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات تعيين هيكل مستشارًا للأمن القومى، ثم تفرغ لنشر سلسلة كتبه التى وصلت إلى 40 عنوانًا شملت تاريخ مصر بين أربعينيات القرن العشرين وحتى يناير 2011، وتم ترجمة هذه الكتب إلى 20 لغة حول العالم، وتصدرت كتابات هيكل الصفحات الأولى للصحف العالمية ومع بلوغه الثمانين أعلن هيكل اعتزاله الكتابة حتى رحل عن عالمنا فى 17 فبراير 2016".

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