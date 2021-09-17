فيديو.. منحة مجانية للطالبة رحاب بجامعة النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الملاحى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن جميع العاملين فى التعليم العالى يخدمون على الأجيال، معقبًا: "إحنا معاكم وفى ظهركم، وربنا يقدرنا ونوصلكم لبر الأمان، اطمنوا دولتكم شابة قوية وشهد لها العالم بأشياء كثيرة منها قدرات التعليم العالى الفترة الأخيرة".

وقدم رئيس جامعة النهضة، منحة مجانية للطالبة رحاب، إحدى متحديات السرطان المتفوقات فى الثانوية العامة، لدراسة العلاج الطبيعى، معلقًا: "تشرفى وتنورى".