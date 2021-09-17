لتحديه السرطان.. منحة للطالب ميخائيل بكلية اللغات فى جامعة 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف سامى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، وافق على تقديم منحة مجانية كاملة للطالب ميخائيل أحد المتفوقين فى الثانوية العامة ومتحدى مرض السرطان، بكلية اللغات والترجمة، متابعًا: "يستطيع الطالب اختيار اللغة التى تتفق مع ميوله". ودعا رئيس جامعة 6 أكتوبر، الطالب ميخائيل للحضور إلى مكتبه يوم الأحد، من أجل إنهاء جميع إجراءات الالتحاق بالجامعة.

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