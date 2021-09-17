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بعد مواجهة شرسة.. أبو النمرس بطلا لدوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الجيزة على حساب أوسيم  

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حسم فريق أبو النمرس دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الجيزة بعد التغلب بصعوبة بواسطة ضربات الجزاء على حساب فريق اوسيم.  

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شهدت المبارة أجواء ساخنة بين الفريقين، حيث تقدم فريق اوسيم بهدفين مقابل هدف، ثم حقق فريق أبو النمرس ريمونتادا تاريخية، وذلك بغحراز هدف التعادل عن طريق حارس المرمى، ثم خوض ضربات جزاء ليحسم ليضمن أبو النمرس الفوز بالبطولة.

جدير بالذكرانتهاء الشوط الأول من مباراة  أبو النمرس و أوسيم بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء شهد ندية كبيرة بين الفريقين في المواجهة التي تجمعهما على ملعب مجمع صالات حسن مصطفى في نهائي دوري مستقبل وطن بالجيزة.

 

دوت الخليج

ودخل فريق أبو النمرس أجواء المباراة سريعا وكاد يسجل مهاجم الفريق الهدف الأول في الدقيقة ٥ لولا  براعة حارس أوسيم.

دوري مستقبل وطن بالجيزة

وسيطر فريق أوسيم على مجريات المباراة خلال النصف الثاني من الشوط الأول  قبل أن تنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي وسط تألق كبير من لاعبي الفريقين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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