- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
/650641/بعد-مواجهة-شرسة-أبو-النمرس-بطلا-لدوري-مستقبل-وطن-على-مستوى-محافظة-الجيزة-على-حساب-أوسيم
حسم فريق أبو النمرس دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الجيزة بعد التغلب بصعوبة بواسطة ضربات الجزاء على حساب فريق اوسيم.
شهدت المبارة أجواء ساخنة بين الفريقين، حيث تقدم فريق اوسيم بهدفين مقابل هدف، ثم حقق فريق أبو النمرس ريمونتادا تاريخية، وذلك بغحراز هدف التعادل عن طريق حارس المرمى، ثم خوض ضربات جزاء ليحسم ليضمن أبو النمرس الفوز بالبطولة.
جدير بالذكرانتهاء الشوط الأول من مباراة أبو النمرس و أوسيم بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء شهد ندية كبيرة بين الفريقين في المواجهة التي تجمعهما على ملعب مجمع صالات حسن مصطفى في نهائي دوري مستقبل وطن بالجيزة.
دوت الخليج
ودخل فريق أبو النمرس أجواء المباراة سريعا وكاد يسجل مهاجم الفريق الهدف الأول في الدقيقة ٥ لولا براعة حارس أوسيم.
دوري مستقبل وطن بالجيزة
وسيطر فريق أوسيم على مجريات المباراة خلال النصف الثاني من الشوط الأول قبل أن تنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي وسط تألق كبير من لاعبي الفريقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مواجهة شرسة.. أبو النمرس بطلا لدوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الجيزة على حساب أوسيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.