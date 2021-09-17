فيديو.. جامعة الدلتا تقدم منحة للطالبة وفاء محاربة السرطان

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا، تقديم منحة للطالبة وفاء رمضان، محاربة السرطان، للالتحاق بكلية العلوم الصحية التطبيقية أو الذكاء الاصطناعى، منوهًا بأن الجامعة ستوفر لها سكنا جامعيا، مؤكدًا أن المنحة مجانية تماما.





كما قدم المشد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، منحة للطالبة رحاب للالتحاق بكلية العلاج الطبيعى، والطالب ميخائيل للالتحاق بكلية الآداب. وأوضح أن المنح تأتى فى إطار مبادرة رئيس الجهورية "حياة كريمة"، ونجاح الطلاب الثلاثة الباهر فى الثانوية العامة وتحديهم مرض السرطان. وأشار إلى أن الجامعة تخصص سنويًا عددا من المنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والأطباء والمحافظات النائية والطلاب المتفوقين علميا ورياضيا.

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