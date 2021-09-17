فيديو- كاتب بالأهرام لـ «الطاهرى»: المدارس الصحفية تأثرت بإصلاحات هيكل

جدة - نرمين السيد - قال أنور عبداللطيف، الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، إن الراحل محمد حسنين هيكل رفض أن يكون امتدادًا لأحد ولكنه تأثر ببعض أساتذته، وهم :"فيليب حنين، ومحمد التابعى، ومحمود عزمى، وهارولد إيرل"، الذين أثروا فى شخصيته الصحفية.





وأضاف خلال حديثه مع الإعلامى أحمد الطاهرى ببرنامج "60 دقيقة" الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هيكل كان ينصح دائمًا بأنه يجب على الصحفى أن يواكب ملامح عصره. وأشار إلى أن الراحل صنع طفرة فى تطويرالأهرام شكلًا وموضوعًا، فالمدارس الصحفية المختلفة تأثرت بإصلاحات هيكل وعملت بها لسنوات، كما أن هيكل أكد أن قرار تأميم الصحافة كان لتنظيم علاقتها بالدولة، وأثبتت السنوات أن وجهة نظره كانت ضرورية لدعم الدولة الوطنية الوليدة. وذكر أن التدقيق فى المعلومات قبل التسرع فى نقل الخبر أبرز القيم التى أرساها هيكل فى العمل الصحفى، كما أنه من أهم القيم أيضًا الحفاظ على المواكبة الصحفية لمتغيرات العصر خصوصًا فى عصر المعلومات.

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