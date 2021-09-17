صور.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بكاتدرائية الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، معرض الإسكندرية للكتاب بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، والذى يقام للعام الخامس على التوالى.





وتفقدت الوزيرة أجنحة وأقسام معرض الكتاب، مشيدة بعدد الإصدارات فى دور النشر المختلفة إذ تتنوع الكتب والتى تقدر بالمئات فى مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والأدبية والعلمية. ومن جانبه، أوضح المحافظ أن المعرض يقدم تخفيضات على بيع الكتب والإصدارات تصل إلى 20% لتشجيع الجمهور على القراءة والاطلاع باعتبار القراءة أساس المعرفة. وأكد الشريف، على التأثير والمردود الإيجابى الذى تقدمه معارض الكتاب لخدمة المجتمع المصرى ورفع الوعى الثقافى والمعرفى لديه، مشيراً إلى استعداد المحافظة وحرصها على تقديم كامل الدعم لنشر الثقافة والفنون الهادفة.

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