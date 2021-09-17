المفتى: استراتيجية حقوق الإنسان تتوافق مع ما دعت إليه الأديان السماوية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الرسالات السماوية جميعًا عنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص أولت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية، فكان عنوانها الحقيقى هو بناء الإنسان، وعليه فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذى يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الفتوى الرشيدة تعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار فى المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وأضاف مفتى الجمهورية، أن المقاصد التى يجب حفظها تتلخص فى حفظ خمسة أمور: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض -وتعنى الكرامة الإنسانية- والأموال، وهذه المقاصد ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا، وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة، لذلك أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها فى كل الإجراءات والتشريعات، وفى ذلك يقول الإمام الشاطبى: "وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد فى العاجل والآجل معًا".

وأعرب عن فخره واعتزازه بكونه مواطنًا مصريًّا عند رؤيته ومتابعته إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تؤكد وتعبِّر عن مدى احترام مصر للإنسان، وحفظ كرامته، وإتاحة الحوار والنقاش حولها دون إقصاء أو ظلم أو تهميش.

ومن منظور آخر رأى -بوصفه دارسًا ومتخصصًا فى العلم الشرعى- أن الاستراتيجية تتوافق مع ما دعت إليه الأديان السماوية فى ذلك، وجاءت متكاملة ومعبرة عن جوهر الدين الحنيف الذى دعا إلى الحرية وساوى بين الجميع، بل فتح منافذ لتحرير الناس لإنهاء الرق فى كثير من الكفارات قبل المواثيق الحديثة.

وتابع المفتى: "يجب أن نفخر بأن المرأة المسلمة كانت حاضرة مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كل ميادين الحياة، ومشاركة بفعالية فى كل المشاهد الوظيفية والقضائية، وكذلك فى مشاهد إبداء الرأى، والمشهد العلمى فى عصره وعلى مر العصور الإسلامية، فنجد مثلًا سيدنا عمر الفاروق -رضى الله عنه- يُولِّى امرأةً -هى الشفاء رضى الله عنها- أمورَ الحسبة، تلمسًا للنص الشرعى وتطبيقًا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومن أجل إحياء الفضائل لدى أفراد المجتمع، وصيانة الحقوق المجتمعية، وتنظيم الشؤون العامة، والمحافظة على الهوية، وحماية المقاصد والمصالح العليا، وهذا يحمل لنا رسائل واضحة بأن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة كالرجل جميع الحقوق، مثل حق الترشح والانتخاب وتولى المناصب القيادية، ما دامت المعايير والضوابط والكفاءة تنطبق على الشخص المختار، سواء أكان رجلًا أم امرأة".

ولفت النظر إلى حضور المرأة فى العصور الزاهرة التى أعقبت عصر الصحابة، وهذا أمر ملاحظ من تراجم العالمات، فنجد من خلال التراجم عددًا كبيرًا من النساء فى سند العلوم المختلفة؛ مما يؤكد دخول المرأة المجال العلمى وريادتها فيه، بما جعل بعض الرجال يفخرون بأنهم تعلموا وتلقَّوا العلم عن بعض النساء، وهذا كله ينفى ما يردده بعض المغرضين بأن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة من الخروج من بيتها، أو تمنعها من طلب العلم، بل تحرص الشريعة وتدعو المرأة للوصول إلى أقصى الدرجات العلمية.

واختتم حوارَه باعتبار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى استراتيجية المواطنة الكاملة التى تعود إلى بُعدين أو محورين أساسيين، وهما: وثيقة المدينة التى لم تعرف التمييز أو الإقصاء، والمحور الثانى هو تلاحم أهل مصر المسيحيين وتكاتفهم ومساندتهم لعمرو بن العاص ضد الرومان، وهذا التلاحم والمزيج المجتمعى عرفناه بجملة من المسالك، منها المسلك المجتمعى المبنى على تلاحم المسلمين مع المسيحيين، ومسلك إفتائى ظهر بوضوح فى فتاوى الإمام الليث بن سعد التى اتسمت بالسماحة والاحترام تجاه حرية العقيدة وبناء الكنائس.