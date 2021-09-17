/650642/تعرف-على-معلقي-مباراة-الأهلي-وطلائع-الجيش-بكأس-السوبر-المصري

يستعد ناديي الأهلي وطلائع الجيش بلعب مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2020/2021 مساء الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي هذه المباراة ضمن افتتاحية الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري ومن بعدها يتم إستكمال بطولة كأس مصر للموسم الماضي، بمبارتي الأهلي وإنبي، وبيراميدز وسموحة.

وأستقر مسئولي شبكة قنوات أون تايم سبورتس على تعيين الثنائي أيمن الكاشف ومحمد الكواليني، بالتعليق على مباراة الأهلي وطلائع الجيش بكأٍ السوبر المصري.

ويأتي محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، بينما يأتي أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية.

غادرت بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الأسكندرية مساء اليوم، وذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في مباراة كاس السوبر المصري مساء الأثنين القادم.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي سافرت إلى الاسكندرية لخوض لقاء طلائع الجيش، ولم يأتي فيها مفاجأت كبيرة، ولكن تم إبعاد ناصر ماهر عن قائمة الفريق وذلك بسبب رغبة موسيماني في رحيل اللاعب، وأيضا غياب بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة بسبب الاصابة.

وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.

وكان النادي الأهلي لعب اليوم مباراة ودية أمام بتروجت، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجلة حسين الشحات، وكان مصطفى شوبير تمكن من التصدي على ركلة جزاء خلال المباراة.

نشر جمال صورة للخطيب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والتي ظهر بها وهو يصفق لهم بعدما انتهوا من غناء «الأهلي القمة»، وعلق عليها قائلًا: "اتفاجئت لما نزل من على المسرح وعرفت أن الأسطورة كابتن محمود الخطيب وقف يسقفلنا أنا وزمايلي بعد الأغنية.. مبروك النجمة العاشرة".