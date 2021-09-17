فيديوجراف- الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.. أمان لكل المصريين

جدة - نرمين السيد - تضع الدولة المصرية، موضوع الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكم، وهو ما تم ترجمته فى عدد كبير من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات.





ويتناول الفيديوجراف التالى جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة: وتستهدف الدولة الاستثمار فى البشر وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفقا لنهج دورة الحياة منذ الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش، والتمكين الاقتصادى وبما يتضمن التأمين الصحى والتأمين الاجتماعى. وخصصت الدولة، دعما نقديا للأسر وجعلته دعما نقديا مشروطا بممارسات تنموية تصب فى بناء الأجيال القادمة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم فى سن التعليم بالمدارس هو شرط أساسى للحصول على الدعم، كما تم إضافة عدم الزواج المبكر كشرط آخر فى منتصف هذا العام، بالإضافة إلى تحسين معايير استهداف الأسر المستحقة لترشيد موارد الدعم نحو المستحقين فعليا، ومن هنا انطلق البرنامج النقدى للدعم المشروط "تكافل وكرامة" فى 2015 ليصبح برنامجا قوميا عملاقا يساند برامج الدولة فى الإصلاح الاقتصادى ويخفف من تداعيات الإصلاح على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

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