/650643/من-يفوز-بمنصب-الرجل-الثاني-بالزمالك-بالأسماء-تعرف-على-الخماسي-المرشح-لمساعدة-باتريس-كارتيرون

بعد رحيل أسامة نبيه عن نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة، جعل الجميع ينتظر اسم المدرب المساعد للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن النيه تتجه لتعيين أحد الثنائي سامي الشيشيني أو طارق مصطفى، وسبق للثنائي العمل في نادي الزمالك من قبل، ويبتعد الشيشيني عن التواجد على الرغم من رغبة باتريس كارتيرون على تواجده مع الفريق خلال الفترة القادمة، ولكنه يرى أن العمل الاعلامي حاليا هو الأفضل له.

ويأتي طارق مصطفى ضمن الأسماء المطروحة ولكن لم يتم الاستقرار على تواجده مع الفريق خلال الفترة القامة، وتأتي هذه الأسماء بترشيحات من باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.

وهناك قائمة ثلاثي تم ترشيحها من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من أجل اختيار أحدهم ليعاون كارتيرون خلال الفترة القادمة.

يأتي على رأس هذه القائمة عصام مرعي والذي سبق له العمل في نادي الزمالك، ويتواجد معه بدر حامد وحسين عبد اللطيف، ولم يتم الاستقرار عن أي اسم حتى الأن داخل نادي الزمالك.

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المؤقت، أنه حزين بسبب الحملة الجماهيرية التي حدثت خلال الساعات الأخيرة من اليوم، والمطالبة برحيلة عن رئاسة النادي قبل عمل الانتخابات.

وأضاف لبيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك" لقد شارك الزمالك خلال 8 بطولات منذ تولي اللجنة المهمة، وتمكنا من تحقيق 6 بطولات، فكيف نكون قد فشلنا ونحن حققنا عدد كبير من البطولات، ويجب أن تنظر الجماهير إلى الإيجابيات أولا".

وتابع" هناك حملة من الاعلام ضد نادي الزمالك من أجل إسقاطه وهذا لن يحدث مطلقا لأننا نبحث عن مصلحة النادي دون التفكير في المصلحة الشخصية ، ونجح الاعلام في اشتعال الأزمة بين الجماهير وإدارة النادي حول أزمة حمدي النقاز لاعب الفريق الجديد".

وتابع" حمدي النقاز لم يكن الأول الذي عاد من الهروب إلى نادي الزمالك، فهناك عدد كبير من اللاعبين والمدربين عادوا إلى الفريق بعد الهروب، ولكن الحملة قائمة على النقاز فقط، واللاعب تم تسوية الأمور المالية معه حتى لا نتعرض إلى الايقاف".

واختتم" نادي الزمالك مديون حتى الأن بمبلغ 17 مليون يورو، ونحاول دائما تقليل هذا المبلغ، ولا ينظر أحد لنا بأننا نفعل أي شئ لنادي الزمالك، ونجحنا بالأمس تحويل مبلغ 300 ألف دولار للاعب أتشيمبونج حتى لا نتعرض للإيقاف، وأتمنى أن يسود الهدوء داخل الفريق خلال الفترة القادمة".