مُحذرة من عدم تداول فيديو الحادث.. النيابة العامة تباشر التحقيق فى واقعة فتاة المول

/650644/محذرة-من-عدم-تداول-فيديو-الحادث-النيابة-العامة-تباشر-التحقيق-فى-واقعة-فتاة-المول

تقوم النيابة العامة بمباشرة التحقيقات فى واقعة وفاة فتاة المول بمدينة نصر، حيث تلقت النيابة العامة بلاغ بسقوط فتاة من الطابق السادس بالمجمع التجارى "سيتى ستارز" بمدينة نصر ووفاتها إثر نقلها إلى المستشفى.

دوت الخليج

وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعى لمقطع مصور تضمن قفز الفتاة من الطابق المذكور ومحاولة أحد الأشخاص إثنائها عن ذلك، فبادرت النيابة المختصة بالتحقيق فى الواقعة.

النيابة العامة تباشر التحقيق فى واقعة فتاة المول

وناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما بها من إصابات، وانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة فاطلعت على ما صورته آلات المراقبة، وسألت عدد من شهود الواقعة وذوى المتوفاة؛ فتوصلت إلى سابق مُعاناتها من ضغوط نفسية لخلافات عائلية، وإفصاحها لصديقتها يوم الواقعة عن رغبتها فى الانتحار، إذ انتهزت فرصة خلت فيها إلى نفسها فقفزت من علوٍ.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة بيانًا لما بها من إصابات وتحديد سبب وفاتها ومدى تصور حدوث الواقعة على النحو الذى انتهت إليه التحقيقات، وعما إذا كان بها أى شُبهة جنائية، ويتم استكمال إجراءات التحقيق.

النيابة العامة تحذر من تداول الفيديو

وبمناسبة تلك الواقعة وما رصدته النيابة العامة من تداول مقطع تصويرها وتباين الآراء حول سبب إقدام المتوفاة على الانتحار وتشكيك البعض فى ذلك، فإنها تؤكد أن الخوض فى تلك الأمور من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التى لا صلة لها بالواقعة الجنائية، ومن ثم فإنه من غير الجائز تناول مادة الحديث عنها بين عموم الناس مما قد يشكل جريمة يُعاقب عليها القانون.

مراعاة حقوق ذوى المتوفاة المكلومين

كما تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول تصوير الواقعة مُراعاةً لحقوق ذوى المتوفاة المكلومين ومشاعرهم، وكذا تهيب بهم إلى بحث أسباب انتحار الشباب والسعى حثيثًا لتبديدها، وتنشئة جيل واعٍ متنبه، مُصان من أن يُجنَى عليه فيقع فى ذلك الفخ. حفظ الله الوطن وشبابه.