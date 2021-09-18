/650645/عالم-هايفة-تامر-عبد-الحميد-يهاجم-إدارة-الزمالك-بسبب-بشير-التابعي-صور

هاجم تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق إدارة نادي الزمالك بسبب ترشيحات المدربين لجهاز نادي الزمالك خلفا لأسامة نبيه، الذي أعلن استقالته بسبب بعض الأمور المادية.

وكتب تامر عبد الحميد عبر فيسبوك قائلا" تعليق صغير رغم المشاكل اللي موجوه في نادي الزمالك ورغم الزهق اللي أتا فيه".

وتابع" هو بشير التابعي ده مالوش حق يمسك في الفريق الأول حتى لو أسمع اسمة في الترشيحات، أصل مباراة الـ 6/1 ياعالم هايفة".

وأردف" بسمع أسامي ناس والله العظيم كانوا بيجروا غلط مش بيلعبوا كورة، وكانوا بيغرقوا بلد مش فريق، وفي ناس أخدت فرصة أكتر من مرة لما زهقت".

واختتم" وفي مدربين بيكلموا الصفحات علشان تلمع فيهم ويتردد أسماؤهم، وممكن أحمد صالح مدرب شاطر وراجل محترم ومحبوب وشغال دايما بره النادي، أيه المشكلة ياخد فرصة".

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه تفاجئ برحيل أسامة نبيه عن نادي الزمالك اليوم، وتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" أن الاعلان عن اسم مدرب الزمالك خلال الفترة القادمة سيكون بالتشاور مع لجنة الكرة وباتريس كارتيرون، من أجل اختيار الأفضل والذي يساعد في الادارة الفنية لنادي الزمالك".

وأكمل" أسامة نبيه كان من الجنود التي ساهمت في تحقيق نادي الزمالك بطولة الدوري وكان الانضباط دائم في فريق الكرة، ولكن رحيله له الأسباب الخاصة ويتمنى له التوفيق في المحطة القادمة".

وأردف" لجنة الزمالك كان لها اجتماع مع لاعبي الفريق اليوم وأكدوا لهم أن الأمور المالية يتم تسويتها خلال الأيام القادمة، ويجب على اللاعب الوقوف بجوار نادي الزمالك في هذه الفترة".

واختتم" مع بداية شهر أكتوبر القادم سيكون هناك انفراجه كبيرة في ملف المستحقات الخاصة بلاعبي الفريق، وسيحصل الجميع على المبالغ المالية المستحقة له".

تقدم حسين لبيب باستقالته من اللجنة المعينة التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الحملة الجماهيرية عليه بعد التعاقد مع حمدي النقاز المدافع التونسي، وأيضا بعد رحيل أسامة نبيه المدرب العام للفريق.