شوقى علام: تمكين المرأة لا يتعارض مع الدين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان مهتمًّا للغاية بقضية الاستقرار المجتمعى، حتى قبل بعثته الشريفة.





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن النبى -عليه الصلاة والسلام- فى مرحلة الشباب كان نموذجًا وقدوة، وكانوا فى قريش عندما يختلفون فى شىء يحتكمون إليه، مثلما حدث عندما اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود فى الكعبة بعد تجديدها، وكادوا يقتتلون، فقالوا نحكِّم أول مَن يدخل علينا، فكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم هو أول الداخلين، فاستبشروا وقالوا: "هذا الأمين، رضينا، هذا محمد"، وما إن انتهى إليهم حتى أخبروه الخبر، فقال: "هلمَّ إلى ثوبًا"، فأتَوه به فوضع الحجر فى وسطه ثم قال: "لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعًا" ففعلوا، فلما بلغوا به موضعه أخذه بيده الشريفة ووضعه فى مكانه، وفى هذا معنى كبير لوأد الفتنة وتحقيق للاستقرار المجتمعى بعدما نال الجميع شرف المشاركة، وفيه دلالة قوية أيضًا على أنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينشأ على تمييز أحد أو إقصائه أو ظلمه، بل ظهر منه ما هو أرقى من ذلك، وهو العفو عمن ظلمه.

وأوضح المفتى، أنه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم الشريفة وظهور الشكل الأولى للدولة، وَضَعَ الإنسانَ فى مقدمة الاهتمامات، لأن صناعة الشخصية السوية مدخل أصيل فى صناعة الحياة، وغيَّر صلى الله عليه وسلم القلوب والعقول، واهتم بتثقيف الإنسان "ذكرًا وأنثى" وتعزيز قدراته، فرسم بذلك الأطر العامة لمبادئ التعايش بين الإنسان وأخيه الإنسان المختلف معه فى المعتقد والدين بحسب بنود "وثيقة المدينة"، التى تعدُّ أول دستور حقيقى لجميع الحقوق ولجميع الأمم والملل التى كانت تعيش فى المدينة، وهى وثيقة ذات أهمية كبرى فى التاريخ الإنسانى.

وأشار إلى أن الشرع الشريف اهتم ببيان حقوق المرأة، فعند قراءة التاريخ قراءة صحيحة ومتفقة مع الروايات الثابتة نلحظ أن حضور المرأة كان واضحًا وبشدة فى شخص السيدة خديجة -رضى الله عنها- فى مرحلة مكة المكرمة، ثم بعد ذلك قادت المسيرة العلمية أمُّنا عائشة -رضى الله عنها وعن أبيها- فقد شهد لها النبى -صلى الله عليه وسلم- بالعلم، فقال: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء"، ويقصد أمنا عائشة -رضى الله عنها- فضلًا عن بقية أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات.

وأكد أن تمكين المرأة المصرية وإتاحة المناصب القيادية لها -كالوزارة وغيرها- هو إعادة لحقوقها المسلوبة، وهو أمر لا يتعارض مع الدين الحنيف، بل يعد تطبيقًا وتنفيذًا لأوامره، وهو ما تسعى إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تطمح إليه رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ورد على من يدعى أن المرأة لا تصلح أن تكون قاضية لأن شهادتها نصف شهادة الرجل قائلًا: "التطور فى أدلة الإثبات لم يعد يفرِّق بين الرجل والمرأة فى قضايا كثيرة جدًّا، فالمرأة عنصر أساسى فى الإثبات، أو قد تكون وحدها مع قرائن أخرى عاملًا من عوامل الإثبات ما دام القاضى يطمئن إلى أدلة الثبوت وإلى شهادتها، ويرى أنها صادقة، فإنه يبنى الحكم عليها".

وفى سياق متصل قال مفتى الجمهورية، إن النموذج النبوى الشريف لم يكن شغوفًا بتطبيق الحد، والدليل على ذلك أحداث عديدة، منها قصة ماعز الذى جاء إلى النبى للاعتراف بما ارتكب من ذنب، والنبى يحاول أن يصرفه، وعليه، فالشريعة الإسلامية لم تكن شغوفةً بتطبيق الحدود بقدر حرصها على ستر الناس، وقديمًا كان يُستحب للقضاة أن يلقِّنوا مرتكب الحد ما يدفع عنه الحد.

واختتم المفتى حواره بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستحق أن تكون استراتيجية المساواة وعدم التمييز، بل هى استراتيجية المواطنة الكاملة التى تحارب التمييز على كل المستويات.