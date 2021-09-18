«على الجميع أخذ اللقاح».. الصحة تتوقع ارتفاع إصابات كورونا مجددًا

/650646/على-الجميع-أخذ-اللقاح-الصحة-تتوقع-ارتفاع-إصابات-كورونا-مجددا

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كما كشفت الوزارة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحى على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصلت نسبة الشفاء إلى 82% من المحتجزين.

الصحة تتوقع ارتفاع إصابات كورونا مجددًا

ودعت وزارة الصحة المواطنين مجدداً إلى حجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان المصرية.، مؤكدة أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل إنه يخفّف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة.

لقاحات كورونا آمنة وفعالة

ونوهت الصحة أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق، وعن الأعراض الجانبية، قالت إنها تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو تنميل أو تكسير فى العضلات، وهى تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.