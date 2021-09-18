/650647/وائل-جمعة-حلم-كارلوس-كيروش-تأهل-الفراعنة-إلى-كأس-العالم-ومنتخب-مصر-ملك-لجميع-اللاعبين

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، طلب تقريرا مفصلا عن جميع اللاعبين المصريين المتواجدين في أوروبا خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" منتخب مصر مفتوح للجميع ولن يكون حكرا على أحد والفترة القادمة سوف تشهد تطورات كثيرة تأتى في صالح المجموعة، وننافس على التأهل لكأس العالم من أجل إسعاد الجماهير المصرية".

وتابع" التواجد مع منتخب مصر تكليف وتشريف، ولم أكن أستطيع أن أرفض التواجد مع منتخب مصر حاليا، ودائما يمتلك المنتخب صفوة المدربين الكبار ، والفترة الأخيرة كان بها العديد من المتغيرات بسبب عدم الاستقرار ولكن الفترة القادمة سوف تشهد تغييرات كثيرة".

وواصل" تواجدت مع منتخب مصر من قبل كلاعبا والأن مسئولا، وأعرف حجم المسئولية التي أتواجد بها، وأتمنى أن أقدم كل شئ لصالح منتخب مصر، وأقدم الشكر للجهاز السابق بقيادة حسام البدري لأنهم لم يقصروا نهائيا مع المنتخب".

واختتم" كارلوس كيروش يتحدث دائما عن هدف التأهل لكأس العالم وليس التأهل كمتصدر للمجموعة، وأن الجميع يعمل من أجل التأهل لهذا الحلم الكبير".

يحل اليوم الثالث من أغسطس ذكرى ميلاد وائل جمعة ، لاعب ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب المصري ، والذي أشتهر بالعديد من الألقاب لعل أبرزها «صخرة الدفاع المصري»، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج بطولات المدافع التاريخي للقلعة الحمراء وكل ماتريد معرفته عن حياة صخرة الدفاع الأهلاوي.

ولد وائل جمعة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق في قرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية في 3 أغسطس 1975، ولعب في مركز الدفاع وكان من ناشئي مركز شباب الشين ،ولمع بريقه في غزل المحلة قبل أن ينتقل للقلعة الحمراء ويحصد العديد من الألقاب مع المارد الأحمر قبل أن يخرج لفترة قصيرة في عدة انتقالات ويعتزل داخل جدران الجزيرة.

وتوج جمعة مع الأهلي بثماني بطولات دوري، وثلاث بطولات كأس مصر، وست بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وسبع بطولات سوبر مصري، بالإضافة إلي برونزية كأس العالم للأندية عام 2006.