/650648/حسين-لبيب-الزمالك-كان-عايش-على-فلوس-تركي-آل-الشيخ-والأهلي-ناجح-لأنه-مؤسسة-محترفة-ونحن-لسنا-كذلك

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن النادي خلال عهد مرتضى منصور يعيش على أمور المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" نادي الزمالك بدون موارد مالية حاليا، والمحلات التي تتواجد على سور نادي الزمالك لا تدفع الإيجار، وغير متوفر أي موارد مالية للنادي حاليا والأمور صعبة للغاية".

وتابع" النادي الأهلي يمتلك الأموال الكافية لأنه مؤسسة تعمل بصورة واضحة أمام الجميع منذ فترة، وأحترمهم كثيرا على هذا النجاح والاحترام متبادل بين الطرفين، ولم يتم إدارة النادي اقتصاديا على ما يرام".

وأردف" من الممكن أن يكون نادي الزمالك ناجحا وبه العديد من الأموال وسيولة مالية، ولكن لابد أن تكون هناك إدارة محترفة تتعامل مع الأوضاع الحالية الصعبة".

واختتم" سبب التعاقد مع حمدي النقاز كان من أجل حل أزمة مالية كبيرة لنادي الزمالك ولابد أن تتفهم الجماهير هذا الأمر، وأعلنت من قبل أنني لن أترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة وأتمنى التوفيق والنجاح لم يتواجدوا خلال الفترة القادمة".

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المؤقت، أنه حزين بسبب الحملة الجماهيرية التي حدثت خلال الساعات الأخيرة من اليوم، والمطالبة برحيلة عن رئاسة النادي قبل عمل الانتخابات.

وأضاف لبيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك" لقد شارك الزمالك خلال 8 بطولات منذ تولي اللجنة المهمة، وتمكنا من تحقيق 6 بطولات، فكيف نكون قد فشلنا ونحن حققنا عدد كبير من البطولات، ويجب أن تنظر الجماهير إلى الإيجابيات أولا".

وتابع" هناك حملة من الاعلام ضد نادي الزمالك من أجل إسقاطه وهذا لن يحدث مطلقا لأننا نبحث عن مصلحة النادي دون التفكير في المصلحة الشخصية ، ونجح الاعلام في اشتعال الأزمة بين الجماهير وإدارة النادي حول أزمة حمدي النقاز لاعب الفريق الجديد".

وتابع" حمدي النقاز لم يكن الأول الذي عاد من الهروب إلى نادي الزمالك، فهناك عدد كبير من اللاعبين والمدربين عادوا إلى الفريق بعد الهروب، ولكن الحملة قائمة على النقاز فقط، واللاعب تم تسوية الأمور المالية معه حتى لا نتعرض إلى الايقاف".