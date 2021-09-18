/650649/حسين-لبيب-يعلنها-صريحة-للجماهير-أتبرع-بـ-100-جنية-لنادي-الزمالك-لإنهاء-مستحقات-اللاعبين-ومشاكل-النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".

وأردف" دائما عندما نفوز بالبطولات تحدث أزمات ومشاكل لنادي الزمالك، والجميع يريد إسقاط نادي الزمالك، وهناك أشخاص كثيرون سعيدين بسبب ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا".

واختتم" الشائعات طالت نادي الزمالك كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أقاويل بأن كارتيرون هرب من نادي الزمالك، ولا نعلم ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية".

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن النادي خلال عهد مرتضى منصور يعيش على أمور المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" نادي الزمالك بدون موارد مالية حاليا، والمحلات التي تتواجد على سور نادي الزمالك لا تدفع الإيجار، وغير متوفر أي موارد مالية للنادي حاليا والأمور صعبة للغاية".

وتابع" النادي الأهلي يمتلك الأموال الكافية لأنه مؤسسة تعمل بصورة واضحة أمام الجميع منذ فترة، وأحترمهم كثيرا على هذا النجاح والاحترام متبادل بين الطرفين، ولم يتم إدارة النادي اقتصاديا على ما يرام".

وأردف" من الممكن أن يكون نادي الزمالك ناجحا وبه العديد من الأموال وسيولة مالية، ولكن لابد أن تكون هناك إدارة محترفة تتعامل مع الأوضاع الحالية الصعبة".

واختتم" سبب التعاقد مع حمدي النقاز كان من أجل حل أزمة مالية كبيرة لنادي الزمالك ولابد أن تتفهم الجماهير هذا الأمر، وأعلنت من قبل أنني لن أترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة وأتمنى التوفيق والنجاح لم يتواجدوا خلال الفترة القادمة".