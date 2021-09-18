/650650/وزارة-الصحة-تسجيل-588-حالة-إيجابية-جديدة-بفيروس-كورونا-و14-حالة-وفاة

اصدرت وزارة الصحة المصرية بيانها اليومي بشأن حالات كورونا حيث أعلنت اليوم الجمعة، عن خروج 657 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249082 حتى اليوم.

دوت الخليج

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وزارة الصحة: تسجيل 588 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

وقال إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 295639 من ضمنهم 249082 حالة تم شفاؤها، و 16935 حالة وفاة.