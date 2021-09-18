شبورة ورياح .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم : عظمى القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على الدلتا و القاهرة ومنطقة القناة وصولا لوسط الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، والطقس لطيف ليلا على شمال الجمهورية ، مائل للبرودة على مرتفعات جنوب سيناء ، معتدل على وسط وجنوب الجمهورية.





كما يؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال ووسط الجمهورية إلى الشعور بدرجات حرارة أعلى من المسجلة ويتوقع الخبراء أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء من شمال الجمهورية. أما بالنسبة لحركة الرياح على شمال الجمهورية نهر رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة . وعلى وسط وجنوب الجمهورية والبحر الأحمر تب رياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة، يصحبها هبات نشطة على منطقة خليج السويس وشمال البحر الأحمر. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم : القاهرة 34/23 الإسكندرية 31/24 مرسى مطروح 30/25 السلوم 30/22 دمياط 30/24 بورسعيد 29/26 العريش 30/24 الزقازيق 34/21 طنطا 34/22 شبين الكوم 34/22 بنها 34/22 المنصورة 33/22 كفر الشيخ 33/22 دمنهور 34/22 المحلة الكبرى 34/22 العاشر من رمضان 33/23 الإسماعيلية 33/23 السويس 33/24 الفيوم 34/22 بنى سويف 34/23 المنيا 34/22 أسيوط 34/23 سوهاج 34/23 قنا 36/24 الأقصر 35/24 أسوان 36/24 رأس سدر 34/23 شرم الشيخ 34/27 سانت كاترين 28/16 الغردقة 32/26 مرسى علم 34/25 شلاتين 35/26 أبورماد 34/27 حلايب 34/27 رأس حدربة 35/27

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