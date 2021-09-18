جدة - نرمين السيد - استقبل القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب الدولى، بحضور القمص أبرآم بشوندى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.





ورحب وكيل البطريركية، بالحضور متحدثًا عن دور الكنيسة على مر العصور فى نشر الثقافة والوعى المجتمعى، مستشهدًا ببعض آباء الكنيسة على مر التاريخ، وأيضًا عن دور الكنيسة فى عهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى نشر الوعى والثقافة والتعليم عن طريق بناء سلسلة مدارس عيون مصر بمختلف المحافظات، وإنشاء المكتبة البابوية المركزية فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى. وتبادل الأطراف كلمات الترحيب والهدايا التذكارية. وبعدها افتتحت وزيرة الثقافة، والمحافظ معرض الكتاب الدولى السنوى بمقر الكلية الإكليريكية فى البطريركية بالإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح معرض الكتاب بإكليريكية الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.