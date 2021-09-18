/650651/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت--والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت مباريات هامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليفربول وكريستال بالاس ومانشستر سيتي مع ساوثهامتون بالدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي وولفرهامبتونبر أمام ينتفورد الساعة 1:30 ظهرا ليفربول أمام كريستال بالاس الساعة 4 مساء على قنوات beIN Sports HD 1 مانشستر سيتي ساوثهامتون الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium نوريتش سيتي واتفورد الساعة 4 مساء بيرنلي أمام آرسنال الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium أستون فيلا أمام إيفرتون الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني رايو فاليكانو أمام خيتافي الساعة 2 مساء أتليتكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1 إلتشي أمام ليفانتي الساعة 6:30 مساء ديبورتيفو ألافيس أمام فريق أوساسونا في تمام الساعة 9 مساء مواعيد مباريات الدوري الإيطالي جنوى أمام فيورنتيناالساعة 3 مساء إنتر ميلان أمام بولونيا الساعة 6 مساء على قناة DAZN 1HD Italia ساليرنيتانا أمام أتلانتا الساعة 8:45 مساء مواعيد مباريات الدوري الألماني تقام مباراة أرمينيا بيليفيلد أمام هوفنهايم الساعة 3:30 مساء تقام مباراة أوجسبورج أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الساعة 3:30 مساء تقام مباراة بايرن ميونيخأمام بوخوم الساعة 3:30 مساء تقام مباراة كولن أمام لايبزيج الساعة 6:30 مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي تقام مباراة لانس أمام فريق ليل الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports Connect تقام مباراة سانت أمام فريق إيتيان بوردن الساعة 9 مساء مواعيد مباريات الدوري السعودي تقام مباراة الهلال أمام فريق الاتفاق الساعة 5:30 مساء على قناة SSC5 SD تقام مباراةالحزم أمام فريق أبها الساعة 5:45 مساء تقام مباراة النصر أمام فريق الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة SSC1 SD مواعيد مباريات الدوري التركي تقام مباراة قاسم باشا أمام فريق طرابزون سبور الساعة 3 مساء تقام مباراة أنطاليا سبور أمام فريق بشتكاش الساعة 6 مساء تقام مباراة أضنة ديمرسبور أمام فريق تشايكور ريزا سبورفي تمام الساعة 6 مساء

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