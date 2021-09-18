/650652/موعد-مباراة-ليفربول-وكريستال-بالاس-والتشكيل-المتوقع

يستعد فريق ليفربول لمباراته اليوم السبت، أمام فريق كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

مباراة ليفربول وكريستيال بالاس في الدوري الانجليزي، يترقب عشاق الريدز في جميع أنحاء الوطن العربي المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجميع بين ليفربول وكريستال بالاس في الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون بيكر روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد هيندرسون - فابينيو - تياجو ألكنتارا ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح.

القنوات الناقلة

شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بث مباشر وحصري beIN Sports 1 HD Premium.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ميلان

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول، وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان.

زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.

ومع نهاية الشوط الأول تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق أنتي ريبتش وإبراهيم دياز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين وسط زهول من الحضور الجماهيري.