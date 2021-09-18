/650653/موعد-مباراة-النصر-ضد-الاتحاد-في-الدوري-السعودي

يفتح ستاد مرسول بارك بالرياض أبوابه لاستضافة الكلاسيكو الأول هذا الموسم بين الاتحاد والنصر، والذي يقام في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل اتحاد جدة المتوقع

في حراسة المرمي: مارسيلو جروهي حمدان الشمراني - أحمد حجازي - عمر هوساوي - سعود عبد الحميد كريم الأحمدي جاري رودريجيز - عبد الإله المالكي - برونو هنريكي - فهد المولد رومارينيو.

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

وقال أحمد حجازي في تصريحات بعد نهاية المباراة: "كنا نتمنى بداية أفضل للموسم من هذه النتيجة، وهذه بداية الدوري، والمشوار لا يزال طويلا، وعلينا الاستعداد والتركيز في المباريات المقبلة".

وأضاف: "لم ندخل أجواء المباراة بسرعة، وهذا ما تسبب بالهدف الأول المبكر للفيحاء الذي أربكنا كثيرا في المباراة، ولم يجعلنا نلعب بالنظام الذي نريده من بداية اللقاء".

وأكد حجازي: "كنا نتمنى أن نظهر بشكل أفضل مع هذا الانسجام، فنحن لم نغير الكثير في الفريق، والانسجام سيظهر بشكل كبير في المباريات المقبلة".

وكان اتحاد جدة اكتسح ضيفه فريق أبها بنتيجة 6 - 1، فى اللقاء الذى جمع على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين".

ترتيب النصر

يحتل النصر المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط من إجمالي 3 مواجهات خاضها في الدوري السعودي حتى الآن، حيث حقق انتصارين وتلقى هزيمة وحيدة.

ويسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز على النصر من أجل الحفاظ على صدارة الدوري السعودي، ومواصلة سلسلة انتصاراته التي حققها في المواجهات الثلاث الأخيرة بالمسابقة والتي سبقها بالسقوط أمام الفيحاء 1-0 في الجولة الافتتاحية للموسم الحالي.