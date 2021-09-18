/650654/تعرف-على-موعد-مباراة-أرسنال-بيرنلي-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق أرسنال مباراته اليوم السبت أمام فريق بيرنلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل أرسنال المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.

ويفتقد أرسنال في مباراة اليوم لجهود الدولي المصري محمد النني، بداعي الإصابة، حيث من المتوقع عودته لتدريبات الفريق اللندني خلال الأسبوع المقبل.

تجديد عقد تشاكا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه السويسري جرانيت تشاكا، أمس الثلاثاء.

وكتب تشاكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عقب تمديد تعاقده مع آرسنال، قائلاً: " الوطن هو حيث القلب، فخور حقًا بتمديد إقامتي في آرسنال ".

وإنضم اللاعب صاحب الـ28 عاماً لصفوف أرسنال في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع آرسنال 222 مباراة في مختلف المنافسات، وأحرز 13 هدف وقام بصناعة 20 آخرين وحصد 4 بطولات.

ولم يتم الكشف عن مدة التجديد حتي الآن ومن المتوقع أن يعلن النادى عن ذلك في بيان رسمي.

يذكر أن الفريق سيواجه وست بروميتش في كأس الرابطة ثم يصطدم بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة للبريميرليج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.

تشكيل آرسنال المتوقع

في حراسة المرمى الحارس برنارد لينو.

بينما في خط الدفاع كل من سيدريك سواريز، تشامبرس، روب هولدينغ، كيرين تيرني.

وفي خط الوسط كل من بايوكو ساكا، لوكونيا، مارتن أوديغارد، جارنيت تشاكا، سميث روو.

أما في خط الهجوم اللاعب بير إمريك أوباميانغ.

غياب النني

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال ، الخميس الماضي، إصابة النني بمزق عضلي في قدمه اليسري.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "محمد النني يعاني من تمزق عضلي في قدمه اليسرى".

ومن المقرر غياب النني لمدة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات.